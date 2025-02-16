Разведка Британии сказала, что происходит под Покровском и как будут действовать оккупанты

Российская армия в Донецкой области сейчас пытаются окружить Покровск. Для этого оккупанты стремятся перерезать логистические пути для украинских военных.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет разведки Великобритании за 16 февраля.

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Что говорят в разведке Великобритании о ситуации под Покровском

В британской разведке отметили, что 13 февраля 2025 года министерство обороны России заявило, что ее войска взяли под контроль село Водяное Второе, расположенное на трассе Н-32 между Константиновкой и Мирноградом, ключевым транспортным путем к востоку от города Покровск.

В этом районе продолжаются бои, вероятно, украинские силы отбили большинство атак России,

– говорится в отчете.

Представители разведки Великобритании также отметили, что к западу от Покровска украинские войска ведут контратаку вблизи Котлино на трассе Т-04-06 и на Песчаное. В обоих селах идет ожесточенная борьба.

"Украинские войска, вероятно, пытаются помешать продвижению России в обеспечении главного маршрута снабжения в направлении Удачного, 12 километров к юго-западу от Покровска", – отметили в разведке.

Там также подчеркнули, что вблизи Покровска россияне кладут огромное количество жертв, что показывает серьезные намерения оккупантов окружить город. В начале февраля спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов заявил, что потери россиян на Покровском направлении в январе 2025 года составляют 7 тысяч убитыми и 15 тысяч ранеными или пропавшими без вести.

К слову, в Генштабе ВСУ в сводке с фронта, по состоянию на утро 16 февраля, на Покровском направлении наши защитники остановили 71 атаку агрессора. Бои происходили в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Тарасовка, Водяное Второе, Миролюбовка, Елизаветовка, Проминь, Лысовка, Даченское, Шевченко, Песчаное, Котлино, Надиевка, Андреевка и Удачное.