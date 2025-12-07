Большие потери врага и зачистка в Покровске: военные рассказали о боях на Востоке

Украинские военные в зоне ответственности на Востоке Украины сдерживают давление врага. Там удалось остановить 82 российских штурма, 45 из которых на Покровском направлении.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Группировка войск "Восток".

Что известно о военной ситуации на Востоке Украины?

Защитники за минувшие сутки смогли остановить агрессора в сторону Нового Шахматного, Новопавловки, а также у Гришиного, Красного Лимана, Родинского, Мирнограда, Котлиного, Удачного, Молодецкого и Дачного.

Военные отчитываются, что в районе Покровска удалось обезвредить 110 оккупантов, среди которых 83 были убиты. Также из-за действий украинцев на фронте больше не будут работать семь единиц автомобильной и специальной техники, мотоцикл, 26 БпЛА, артиллерийская система. 12 укрытий для личного состава противника также были полностью разрушены.

В Покровске продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке. В Мирнограде украинские подразделения держат оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу. Организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым,

– отмечают в Группировке войск "Восток".

В общем Покровское направление и другие отрезки фронта на Востоке сейчас являются самыми страшными для оккупантов – здесь их уничтожают больше всего. Бойцы Сил обороны кроме ликвидации вражеской пехоты уничтожают также операторов дронов, которые играют значительную роль для продвижения врага. Так только за сутки было поражено 46 расчетов российских операторов.

Какая ситуация на фронте наблюдается в последнее время?