Ветеран армии США спрогнозировал, что ждет Покровск и Мирноград в ближайшее время

Россия публично объявила о намерении захватить Покровск. Поэтому оккупанты сейчас всеми силами пытаются выполнить эту задачу. Хотя город имеет для них больше символическое значение.

Существует много проблем на Покровском направлении. Ветеран армии США Пол Левандовски объяснил 24 Каналу, что происходит в Покровске.

Читайте также Бои за Покровск: эксперты раскрыли, какие районы захватили россияне и что будет дальше

Какие проблемы на Покровском направлении?

Пол Левандовски считает, что именно в военном плане нет смысла удерживать Покровск и Мирноград. Однако он рассматривает Торецк как модель для таких боев, где есть понимание, что россияне будут продвигаться. То есть не обязательно отвоевывать город, а можно сделать это максимально затратно для врага.

Захват Торецка занял у россиян около полутора лет. Когда появлялись здания, которые могли бы служить эффективным укрытием, украинские силы просто сравнивали их с землей, заставляя россиян оставаться на открытой местности при продвижении. Думаю, это лучшая модель для ведения боевых действий в городских центрах,

– сказал ветеран армии США.

По его словам, проблема с "серой зоной" заключается в том, что никто, возможно, даже украинское или российское командование, на самом деле не знает, сколько войск находится внутри анклавов, кто удерживает позицию, кто вышел или не вышел оттуда. Неизвестно, действительно ли это оборона до последнего, или это стратегия, которой придерживаются украинцы.

Чем отличается ситуация в Бахмуте и в Покровске?

Многие аналитики отмечают, что Покровск – это не Бахмут. В статье CNN говорится, что в свое время в Бахмуте ЧВК "Вагнера" отправляла своих бойцов на открытую местность, чтобы вызвать огонь украинских военных, понимая, что они будут ликвидированы. Отмечается, что теперь цель, чтобы как можно больше оккупантов приблизились к украинским позициям. Ветеран армии США предположил, что это правда.

Думаю, это отличие без настоящей разницы. Потому что если бы войска группы "Вагнера" продвинулись, не встретив украинских позиций, то они сказали бы: "Мы захватили эту территорию. Мы зашли в этот городской квартал или это здание". Если эти войска наткнутся на украинскую позицию, дроны нанесут по ней удар и уничтожат,

– сказал он.

Есть данные, что некоторые командиры российских войск говорят продвигаться до определенной точки, а потом нужно закрепиться. Скорее всего, вагнеровцы в Бахмуте не имели таких четких указаний.

Но я думаю, что с точки зрения реального боевого опыта или фактического выполнения нет существенного отличия. Думаю, что тактики были усовершенствованы, но их характер не изменился фундаментально,

– подчеркнул Пол Левандовски.

Какая ситуация в Покровске?