Точная работа дронов: на Покровском направлении уничтожили российскую бронетехнику и десант

Бойцы ВСУ продолжат уничтожать вражескую технику и российских оккупантов. На горячем Покровском направлении российские войска атакуют из различных видов вооружения, привлекают бронетехнику и проводят наступления. Однако враг не может прятаться от украинских ударных дронов.

Так на днях военные 71 отдельной егерской бригады уничтожили российскую технику вместе с десантом. Об этом сообщает 24 Канал на ОСУВ "Хортица".

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ВСУ уничтожают россиян на Покровском направлении

Украинские защитники атаковали врага ударными FPV-дронами. Несколько боеприпасов, сброшенных с БпЛА, повредили российскую бронетехнику, которая двигалась по украинским полям. Вместе с машинами были ликвидированы и ранены и несколько десятков оккупантов. Бойцы продемонстрировали точную работу, которая помогла остановить вражеский штурм.

Пилоты БпЛА бригады FPV-дронами со сбросами, не оставляют без внимания ни вражескую технику, ни пехоту,

– говорится в сообщении.

Поэтому, попытки российской армии прорвать оборону ВСУ потерпели крах.

Успешная работа бойцов ВСУ против вражеской техники и пехоты: видео

Дроны помогают военным на фронте

Как ранее рассказывал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, Украина наращивает количество беспилотных систем. Наши дроны только за январь уничтожили более 66% российской техники на поле боя. Благодаря БпЛА защитники держат оккупантов подальше от своих окопов, а также обороняют позиции.

В планах военного командования является увеличение количества дронов в механизированных бригадах, что позволит усилить их боевую способность.