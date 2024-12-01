Кремль активизировал дипломатические усилия для поддержки режима Асада в Сирии, – ISW

В Кремле отреагировали на наступление сил сирийской оппозиции и активизировали дипломатические усилия. Целью России является поддержка режима президента Сирии Башара Асада на фоне активного продвижения войск повстанцев.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW). Отмечается, что Россия сталкивалась с трудностями в обеспечении дополнительной поддержки режима Асада из-за высокой интенсивности боевых действий в Украине.

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Россия боится потерять контроль над Сирией

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что наступление сирийской оппозиции якобы является "посягательством на суверенитет Сирии" и Россия выступает за восстановление сирийскими властями так называемого "конституционного порядка".

30 ноября министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел переговоры с представителями российского МИД. В России заявили, что обе стороны выразили серьезную обеспокоенность "опасными событиями" в провинциях Алеппо и Идлиб.

Сообщается, что Лавров и Фидан обсудили необходимость координации совместных российско-турецких действий для стабилизации ситуации, прежде всего через Астанинский процесс, который Россия, Турция и Иран запустили в декабре 2016 года,

– сообщили аналитики ISW.

Отмечается, что этот процесс является альтернативой Женевскому процессу, возглавляемому ООН в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254.

Также Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Оба дипломата выразили "чрезвычайную обеспокоенность" опасной эскалацией в Сирии и договорились активизировать совместные усилия для стабилизации ситуации.

По словам аналитиков, сейчас остается непонятным, сможет ли Кремль развернуть дополнительные средства для поддержки режима Башара Асада, учитывая боевые действия в Украине – приоритетном для Кремля театре военных действий. В частности, в 2022 году Россия вывела из Сирии системы С-300, вероятно, для использования в войне против Украины. Тогда же появилась информация о том, что Россия вывела российских солдат и боевиков группы "Вагнер" из Сирии для участия в войне в Украине.