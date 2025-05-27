ВСУ сдерживают россиян на Сумщине: враг проводит разведку боем и заходит малыми группами

Российские захватчики накапливают свои войска в Курской области и пытаются заходить на территорию Украины малыми группами пехоты. Силы обороны дают отпор оккупантам и уничтожают их ДРГ в Сумской области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова спикера ОТГ "Северск" Вадима Мысника в эфире национального марафона.

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Что сейчас происходит в Сумской области

Вадим Мысник отметил, что российская армия имеет определенные накопления в Курской области и пытается расширять зону активных боевых действий на территории Украины. В то же время ВСУ максимально уничтожают врага и не дают ему продвигаться вглубь.

Спикер подчеркнул, что на территории Сумской области также наблюдают попытки мероприятий российских диверсионно-разведывательных групп. Однако система обороны на наших рубежах очень плотная.

Сохраняется опасность применения (ДРГ – 24 Канал), но у нас достаточно технических средств, воздушных средств, чтобы своевременно выявлять такие группы, давать отпор или уничтожать их,

– пояснил Мысник.

Однако военный заметил, что враг все равно на разных направлениях пытается осуществлять своеобразную разведку боем, чтобы нащупывать нашу оборону, выявлять наши позиции, чтобы потом в дальнейшем применять со своей стороны артиллерию или авиаудары по ним.

К слову, в Сумской ОВА заявили, что сейчас 4 села в области находятся под контролем врага. Боевые действия продолжаются в окрестностях села Водолаги и вблизи Владимировки, Беловодов, Константиновки и Кондратовки Хотинской общины, а также в окрестностях Локни Юнаковской общины.