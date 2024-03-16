"То, что нас уничтожили, – фейк": РДК показал пленных, захваченных во время прорыва на границе

Русский добровольческий корпус продолжает проводить ограниченную операцию на территории Белгородской и Курской области. Добровольцам-россиянам также удалось взять в плен солдат из армии Путина.

Таким образом в корпусе опровергли заявления российских пропагандистов о якобы "полном уничтожении РДК на территории России". Сейчас российские добровольцы еще проводят свою работу на территории государства-агрессора.

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РДК показали новую партию пленных, который взяли у России

В Русском добровольческом корпусе заявили, что все заявления министерства обороны России об "уничтожении РДК в полном составе" – очередная ложь. В качестве опровержения этому фейку российские добровольцы показали новую партию пленных из числа военных вооруженных сил России.

На кадрах можно увидеть, что всего в новой партии находится 25 военнопленных из армии страны-агрессора. В частности, сортировкой этих пленных занимался лично командир Русского добровольческого корпуса Денис Никитин с позывным "White Rex".

Он также в очередной раз пригласил губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова на встречу, чтобы передать ему пленных.

В прошлый раз вы так и не нашли в себе мужества, чтобы прийти и забрать пленных. Возможно, этот раз сможете собрать свою волю в кулак, храбрость и придете наконец со мной пообщаться и забрать пару пленных,

– заявил "White Rex"

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Российские добровольцы взяли в плен командира взвода

Командир РДК также смог пообщаться с командиром взвода Алексея Голубева, которого удалось взять в плен российским добровольцам. Оккупант отметил, что во время того, как он и его взвод минировали территорию, начался обстрел. В результате все, кто был с мужчиной, погибли, а его самого взяли в плен.

По словам командира взвода, с ним в плену вели себя нормально, никаких нарушений или жесткого отношения к себе он не обнаружил.

Голубев также опроверг заявление пропагандистов относительно "500 убитых добровольцев с РДК", сказав, что ни одного убитого из корпуса не видел. Он также заявил, что на момент взятия в плен населенный пункт Козинка не находился под 100-процентным контролем российских властей.