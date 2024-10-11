В ВСУ ответили, действительно ли россияне оккупировали большую часть Торецка

Сейчас российские войска контролируют только восточную часть Торецка в Донецкой области. На остальной территории продолжаются динамичные бои.

О ситуации в городе рассказала пресс-секретарь ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова. По ее словам, украинским военным, несмотря на преимущество врага в количестве, удается сдерживать наступление.

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Что сейчас происходит в Торецке

Анастасия Бобовникова рассказала, что ситуация в Торецке остается сложной – городские бои проходят тяжело и нестабильно. Также оккупационная армия постоянно пополняет живую силу на передовых позициях.

11 октября глава Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик заявил, что россияне оккупировали 50 – 60 процентов города.

На это пресс-секретарь ОТУ "Луганск" ответила, что необходимо разделять понятия "под контролем ВСУ" и "оккупированная территория".

Даже если вы посмотрите на карту DeepState, там можно увидеть два цвета. Красный – там, где наших военных уже нет, серый – там, где ведутся бои. Вы можете увидеть, что красным обозначена только восточная часть города – улица Центральная и несколько улиц к югу от улицы Центральной. А на остальной территории идут бои,

– объяснила Анастасия Бобовникова.

По ее словам, россияне пытаются штурмовать малыми группами, а также "стирают" город артиллерией. Во время штурмов малыми группами оккупанты стремятся найти слабые места в обороне украинских войск.