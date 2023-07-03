Россияне пытаются открыть дополнительный фронт: оперативная сводка от Свитана

Россияне оказались в достаточно невыгодном положении на Бахмутском направлении, однако в Луганской области решили открывать еще один фронт. Так они нацелены растянуть украинские войска и помешать выполнению их оперативных задач.

Об этом для 24 Канала в ежедневной сводке с фронта рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан. Он проанализировал, на каких частях фронта активизировались оккупанты.

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Атаки с воздуха

Российские террористы возобновили атаки по Украине с воздуха. В ночь на 3 июля украинские города были атакованы дронами-камикадзе иранского производства Запущено было 17 БпЛА, 13 из них сбила противовоздушная оборона.

По словам военного аналитика, количество пусков дронов россиян зависит от количества разведанных и доразведанных целей в Украине. Пока дефицита "Шахедов" у россиян не наблюдается, однако есть проблемы с завербованными агентами, выбором целей и радиотехническими средствами информации.

У Украины до сих пор нет стопроцентной противовоздушной обороны, поэтому воздушные цели могут проходить в некоторых местах, от этого зависит количество сбитых целей. К тому же, иногда россияне сначала запускают дроны, чтобы разведать ситуацию с ПВО на отдельных территориях, а затем осуществлять именно туда пуски ракет.

Подробный анализ фронта от Романа Свитана: смотреть видео

Ситуация вокруг Бахмута

Украинский Генштаб заявил, что у ВСУ есть серьезные продвижения на Бахмутском направлении. Вместо этого российское минобороны заявило, что по всей линии фронта будет ликвидировать вагнеровцев, то есть они будут переходить на службу в армию. Или просто покинут поле боя, заметил Свитан.

Украинские защитники также сообщили, что господствующая высота недалеко от Клищиевки уже занята ими. Ожидается, что через несколько дней этот населенный пункт будет уже освобожден.

Перед Вооруженными Силами Украины стояла задача выйти на господствующие высоты недалеко от Бахмута: с севера – Берховка, которую уже заняли, а с юга – Клещиевка. После размещения там батарей ВСУ будут контролировать входы и выходы из Бахмута. Так будет создано оперативное оцепление города. Украинская артиллерия будет осуществлять оперативный контроль уже вдоль реки Бахмутки.

Также появились сообщения, что вблизи Бахмута в оккупационной армии все так плохо, что часть войска из Южного направления они готовы перебросить уже туда. Свитан убежден, что россиянам в этой ситуации придется либо отходить из Бахмута в Попасную, либо опрокидывать войска с южного фронта, и потерять Запорожское направление.

У них сейчас дилемма, и они ее предположительно будут решать в пользу Бахмута. То есть будут снимать, терять Запорожский фронт, потому что Бахмут для них – информационный капкан, который они сами, точнее Пригожин и организовал,

– заметил полковник запаса.

Новый фронт

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что оккупационная армия намерена открывать еще один фронт на Сватовском направлении. А поскольку с российского военного хаба в городе Валуйки в Сватово несколько часов езды, им это направление очень выгодно и удобно.

Свитан считает, что сейчас у россиян есть задача выдавать украинскую армию за реки Оскол и Северский Донец там. Речь идет об оперативной задаче, а стратегическая состоит в том, чтобы сковать силы обороны на Юге, чтобы ВСУ не смогли двигаться в Запорожском направлении. Есть еще и третий аргумент, о котором сообщала разведка – россияне пытались взять в котел некоторые украинские части, чтобы потребовать заморозки конфликта и разрешения вопроса с этим котлом.