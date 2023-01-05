Оккупанты готовятся атаковать на линии Соледар – Бахмут, – Жданов

На Бахмутском направлении россияне не считают потери. Там оккупанты до последнего не оставляют надежду прорвать украинскую оборону.

Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов. 24 Канал. На Бахмутском направлении враг продолжает сосредотачивать силы для генеральной атаки на Соледарь.

К теме Россияне прислали артиллеристов, но гаубиц не нашлось. – Череватый о ситуации на Востоке

"Российские войска предпринимают попытки занять хоть какие наши наблюдательные пункты в районе Подгородного, Опросного и Клещиевки", – сообщил Жданов.

Враг планирует генеральный удар

В Бахмуте одна из групп противника провалила штурм в полном составе. По данным разведки, на Бахмутском направлении наблюдается скопление военной силы и средств, акцентировал Жданов.

Вероятно, сейчас сосредоточение основных усилий направлено на Соледар или на линию Бахмут – Соледар,

– заметил военный эксперт.

По словам Жданова, пока эти силы собираются, но украинские военные ждут генерального удара. Военный предположил, что в ближайшие дни россияне попытаются прорвать нашу оборону на линии Соледар – Бахмут.

Жданов о последних новостях из Бахмута: смотреть видео

Новости из Бахмутского направления: главное