Стоимость безопасности – 3 тысячи рублей: власти Шебекино наживаются на эвакуации детей

Власти Шебекино эвакуируют детей в другие области за деньги. Родители должны заплатить за их вывоз по 3 тысячи рублей

Местные жители стали жаловаться на власть. Об этом рассказали в ряде российских СМИ, сообщает 24 Канал.

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Власти Шебекино наживаются на вывозе детей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 30 мая сообщил, что власти начнут эвакуацию детей из Шебекино в несколько российских областей, якобы "отдаленных от массированных обстрелов".

Первых 300 подростков отвезли в Воронежскую область уже на следующий день. Однако, по словам местных жителей, эвакуацию детей проводили не бесплатно. Об этом жители Шебекино написали в официальной группе главы администрации Шебекинского городского округа Владимира Жданова.

Крик души! Слава богу, вчера отправила детей в лагерь в Воронежскую область. Чего стоило добиться того, чтобы попасть в списки! Обещали все бесплатно будет, а в последний момент сказали, что нужно доплатить за проезд. И так за двух 6 тысяч рублей пришлось заплатить... пришлось выложить последнее, что было,

– написала одна из жительниц Шебекино.

Эту информацию подтвердили еще две местные жительницы. Следует отметить, что и сам Жданов фактически подтвердил сообщение о платной эвакуации.

"Такое решение было принято, чтобы не везти детей школьным автобусом на далекое расстояние", – написал чиновник.

Однако в разговоре с журналистами он начал отрицать, что с родителей собирают деньги. Предыдущий свой комментарий Жданов отказался объяснять.

Жители населенного пункта, заявившие о платной эвакуации, также отказались дать дополнительные комментарии. В то же время, они начали жаловаться, что эту информацию "не пропускают каналы".

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