Курск и Покровск – в приоритете россиян: обзор фронта от Генштаба

Россияне продолжили наступательные действия на 8 направлениях в Донецкой, Луганской и Харьковской областях. С начала суток произошло 92 боевых столкновения.

8 февраля россияне заявили об оккупации Торецка. Впрочем, в ОСУВ "Хортица" опровергли это сообщение, отметив, что в городе продолжаются бои. Вечером Генштаб рассказал детали ситуации на фронте по состоянию на 22:00 9 февраля, передает 24 Канал.

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Какова ситуация на разных участках фронта

На Харьковском направлении наши воины отбили 3 атаки врага в районах Волчанска и Фиголевки.

На Купянском направлении враг совершил 7 атак на наши укрепления вблизи Богуславки, Степной Новоселки, Голубовки, Новой Кругляковки, Петропавловки и Загрызово. Наши защитники успешно отбили шесть атак, еще одно боевое столкновение продолжается.

На Лиманском направлении российские войска 10 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Новосергиевка, Ямполовка, Колодязи, Копанки и Новолюбовка.

На Краматорском направлении продолжаются 2 вражеские атаки вблизи Часового Яра.

На Торецком направлении оккупанты 12 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Торецк, Крымское и Щербиновка. Два боевых столкновения вблизи Торецка продолжаются.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 31 штурм позиций наших защитников. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Песчаное, Удачное, Новоалександровка, Андреевка и Дачное. Два боевых столкновения еще продолжаются.

На Новопавловском направлении враг 8 раз тщетно пытался прорваться вблизи населенного пункта Константинополь.

На Курском направлении украинские защитники отбили 17 атак захватчиков, одно боевое столкновение еще продолжается.