"Дальше – еще интереснее": в ВСУ потроллили заявление пропагандистов о боях на Белгородщине
- Украинские силы продолжают ограниченные атаки в Белгородской области.
- Российские пропагандисты заявили о якобы блокировании украинских военных в районе Поповки.
- 225-й отдельный штурмовой полк потроллил заявления россиян.
Украинские силы продолжают ограниченные атаки в Белгородской области. Российские пропагандисты заявили о якобы окружении наших военных в районе Поповки.
Так, один из вражеских блогеров выложил свою версию событий в районе Поповки. 225-й отдельный штурмовой полк отреагировал на очередной бред россиян, передает 24 Канал.
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Что произошло в Поповке
Так называемый блогер сообщил, что утром на юго-запад от Поповки воины ВСУ надели "опознавательные знаки в виде белых повязок" и сделали накаты на позиции российской 34 бригады. Оккупанты были вынуждены отступить на 600 метров вглубь. Впрочем, сейчас, как утверждает пропагандист, российская 155-я бригада ведет штурм и зачищает позиции занятые противником.
"Возможности эвакуации или подвода резервов для противника также заблокированы", – заявил россиянин.
225-й отдельный штурмовой полк потроллил сообщение врага.
"Точно, именно так: заблокированы и стоим с поднятыми руками. Клоуны, вы же даже своих офицеров не смогли вывезти! Жить хотят – охотно помогают. Прямо сейчас дроноводы режут логистику, а дальше – еще интереснее", – ответили защитники на ложь оккупантов.
К слову, в ГПСУ опровергли заявление минобороны России о захвате Басовки в Сумской области.