Что способствовало стабилизации фронта и какие перспективы у ВСУ: военная сводка от Свитана

Ситуация по всей линии боевого соприкосновения развивается с переменным успехом. После точечных продвижений врага ВСУ удалось стабилизировать ситуацию и даже начать переламывать ее в свою пользу.

В чем причина изменений на фронте в ежедневном фронтовом обзоре для 24 Канала проанализировал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он также предположил, при каком условии ВСУ смогут выйти на паритет с врагом по применению артиллерии.

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Удар по флоту

В сети появились фото попаданий по российскому кораблю "Иван Хурс". Свитан объяснил, что такой удар не является критическим, но на время выведет судно из строя. И пока не отремонтируют, корабль не сможет выполнять боевые задачи.

Ведь ударить так, чтобы ликвидировать полностью – чрезвычайно сложно. Или бить на потопление, или попасть в отсек с боеприпасами, чтобы произошел внутренний взрыв.

Тогда только можно говорить, что корабль уничтожен,

– подчеркнул полковник в запасе.

Удар по Горловке

За минувшие сутки также мощные взрывы раздавались в Донецкой области в Горловке. Сейчас можно говорить, что количество снарядов на фронте несколько увеличилось, чему поспособствовала работа президента Чехии Петера Павела, подчеркнул аналитик.

БК точно пошли и сейчас наши стволы ожили, к тому же по всей линии фронта,

– заметил Свитан.

Горловский оттенок является одним из немногих, где ВСУ находятся практически на позициях до 2024 года. Это дает возможность украинской артиллерии работать по военным уже разведанных объектах.

Ситуация на Авдеевском направлении

Появилось видео мощной работы ВСУ и на Авдеевском направлении. В частности сейчас идет активная работа по коксохимическому заводу, в который ранее зашли оккупанты.

Свитан убежден, что теперь появится возможность начать очищать Авдеевку не только от врага, но и от безумных загрязнений, которые в свое время провоцировал коксохимический завод.

Обстреливая завод, в который зашли россияне, мы защищаем некоторые наши позиции чуть западнее, и все указывает на то, что действительно боеприпасы подошли, а это уже дает возможность перевести любой бой в режим позиционного,

– добавил военный эксперт.

Артиллерия, по словам Свитана, расположена там где и раньше, несмотря на продвижение россиян. Ранее она прикрывала эти территории, однако из-за нехватки боекомплекта россиянам удалось продвинуться на некоторых отрезках.

Бои возле Лимана

На Лиманском направлении остается ситуация сложной. Бойцы ВСУ сообщают, что несколько недель враг давит на населенный пункт Терны. Однако украинской армии удается мощно уничтожать, и даже подвигать врага оттуда.

Эта стабилизация происходит из-за увеличения боеприпасов, подчеркнул Свитан. Если удастся восстановить возможность применять 5 – 7 тысяч боеприпасов, можно будет говорить о паритете с россиянами. Хотя они используют примерно 10 тысяч снарядов, однако Украина имеет более точное оружие.

Как только подошло достаточное количество боеприпасов, сразу же по всей линии фронта начали проходить обратные события,

– отметил Свитан.

Также добавил, что проблема россиян в том, что во время движения они не закапывались и зашли на территорию, которая более напоминает полигон для уничтожения. Артиллерия легко достает врага на этих отрезках фронта.

"Это позиционная война, в который главная задача – сохранить свои жизни и забрать как можно больше российских. Это лучше всего выполнять с помощью артиллерии, никуда не двигаясь. Оптимальный вариант уничтожать тысячу россиян за сутки, то же количество, которое они могут мобилизовать", – резюмировал Свитан.