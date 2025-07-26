Проблем стало больше, – в ВСУ сообщили, какая ситуация сложилась возле Константиновки

Российские оккупанты годами пытаются приблизиться к Константиновке Донецкой области. Они наступают туда с разных сторон.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель ОСГВ "Хортица", майор Виктор Трегубов. По его словам, враг на протяжении длительного времени пытался лезть в сторону Константиновки с разных направлений.

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Что известно о боях возле Константиновки?

Как отметил Трегубов, враг лез в сторону Константиновки с Торецкого направления, через сам Торецк, через Часов Яр и т.п. Но годами им не удавалось достичь там успехов.

Какова ситуация возле Константиновки: смотрите карту боевых действий

В конце концов они попытались продвинуться ближе с другого направления. Оккупанты вышли за трассу Покровск-Константиновка и пролезли между двумя городами.

Проблем стало больше, потому что фактически добавилось еще одно направление. Это именно то направление, на котором у россиян очень большие резервы. В основном они идут в сторону Покровска. Хотя так же идут и в сторону Константиновки, но с меньшим акцентом,

– подчеркнул Трегубов.

Добавим, в бригаде "Рубеж" рассказали о ситуации на Покровском направлении. Российские оккупанты активизировали штурмы на этом участке фронта. Потери врага там действительно серьезные. Они используют "мясную тактику".

Кроме того, утром 24 февраля враг ударил авиабомбами по Константиновке. В результате обстрела две женщины погибли.