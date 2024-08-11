Бортников стал главой КТО на Курщине: это может негативно повлиять на действия россиян, – ISW

На фоне прорыва в Курской области Кремль объявил режим контртеррористической операций в 3 регионах. Руководителем этой операции Путин назначил главу ФСБ Александра Бортникова.

Аналитики ISW утверждают, что причиной этого является то, что Бортников ранее зарекомендовал себя как эффективный менеджер во время кризисов, которые угрожали внутренней стабильности России. Однако в то же время формат КТО может негативно повлиять на общую боеспособность российских сил.

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Контртеррористическая операция в России

В статье 13 федерального закона РФ "О противодействии терроризму" указано, что "лицо, принявшее решение о проведении КТО... является руководителем КТО и несет персональную ответственность за ее проведение". То есть ее будет возглавлять именно Бортников.

Объявление контртеррористической операции под руководством Бортникова говорит о том, что Путин был недоволен тем, как российское военное командование справилось с ситуацией в Курской области,

– пишут аналитики.

Институт изучения войны указывает, что сложная система управления контртеррористической операции ФСБ под руководством Бортникова может снизить эффективность российского ответа на украинскую операцию. В статье 9 закона о КТО указано, что "подразделения и соединения ВС РФ привлекаются к проведению КТО по решению руководителя контртеррористической операции".

Приграничные районы Белгородской, Брянской и Курской областей находятся в зоне ответственности российской Северной группировки войск, и подразделения, подчиненные минобороны России, вероятно, являются лучше всего оснащенными для отброса украинских сил назад,

– указывает ISW.

Аналитики акцентируют на том, что не понятно, как ФСБ и Бортников создадут четкую общую организацию среди этих разнородных элементов. Вероятно, между ФСБ и другими структурами возникнут недоразумения и бюрократические препятствия, что снизит общую боеспособность российских сил.