Формирование санитарной зоны или ограниченная операция: что может происходить в Курской области

В российских СМИ распространяется информация о якобы прорыве границы и боях в Курской области России. Туда якобы зашли украинские военные с серьезным подкреплением.

Что же на самом деле происходит в приграничной области России доподлинно неизвестно. Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко в разговоре с 24 Каналом объяснил, какие существуют версии событий в Курской области.

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Что происходит на Курщине

Утром 6 июля российские власти заявили о "попытке прорыва" ВСУ на территорию Курской области. Министерство обороны России заявило, что якобы около 300 украинских военных при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковали позиции подразделений прикрытия государственной границы России.

В Украине официально не комментировали события на территории страны-агрессора.

Версий может быть много. Можно сказать, что там происходит формирование санитарной зоны или какая-то совсем неконтролируемая миграционная ситуация – все, что угодно. Но самое интересное, что сам населенный пункт Суджа расположен менее чем в 10 километрах от границы с Украиной, а к этому населенному пункту ведет основная логистическая трасса,

– отметил Александр Коваленко.

Кроме того, сам населенный пункт уже был близок к полной эвакуации населения. Оттуда уже вывезли немало людей в другие области России. Поэтому по состоянию на начало определенных активных действий, там уже было немного гражданского населения.

"До Суджи нет населенных пунктов, там – открытое поле, магистраль. Сам населенный пункт способствует для использования его как прикрытие, укрытие, то есть сохранение каких-то стабильных позиций. Хотя, конечно, он не очень комфортный, поскольку через него проходят реки и есть соответственно естественная граница, где можно продвигаться комфортно", – заметил военный обозреватель.

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В то же время странные действия неизвестных подразделений в Курской области, вероятно, не повлияют на общие настроения россиян.

"Проблемы Суджи – это проблемы исключительно тех, кто там жил. Для властей военно-политического режима это ничего не меняет. С другой стороны, если случится так, что до Суджи территория превратится в серую зону, а это уже происходит, то это будет неплохо. Это будет на пользу для нас", – добавил Коваленко.

Кто действует на территории Курской области

Бесспорно, то, что происходит в Курской области, не может не иметь последствий для поля боя в целом. Например, россияне могут оттянуть туда определенные резервы с других направлений.

Если проанализировать те силы и средства, которые сейчас есть в Курской области, то это ограниченного функционала диверсионно-разведывательная группа. Да, усиленная механизированной компонентой. Мы видели видео, как в направлении Суджи двигалась какая-то техника каких-то подразделений. Но все равно это не общевойсковая операция,

– объяснил Коваленко.

Операция будет иметь все же ограниченный функционал.

"Целью, вероятнее всего, является отвлечение внимания с определенных направлений. Прежде всего это может быть Харьковщина: отвлечение группы войск "Север", которая сконцентрирована в Белгородской области, в частности ее наиболее боеспособной части, которая сейчас осуществляет наступательные действия в направлении Липцы и Волчанска", – отметил военный эксперт.

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