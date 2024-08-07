Що ж насправді відбувається у прикордонній області Росії достеменно невідомо. Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко у розмові з 24 Каналом пояснив, які існують версії подій у Курській області.

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Що відбувається на Курщині

Вранці 6 липня російська влада заявила про "спробу прориву" ЗСУ на територію Курської області. Міністерство оборони Росії заявило, що нібито близько 300 українських військових при підтримці 11 танків та понад 20 бойових броньованих машин атакували позиції підрозділів прикриття державного кордону Росії.

В Україні офіційно не коментували події на території країни-агресорки.

Версій може бути багато. Можна сказати, що там відбувається формування санітарної зони або якась зовсім неконтрольована міграційна ситуація – все, що завгодно. Але найцікавіше, що сам населений пункт Суджа розташований менш ніж за 10 кілометрів від кордону з Україною, а до цього населеного пункту веде основна логістична траса,

– наголосив Олександр Коваленко.

Крім того, сам населений пункт уже був близьким до повної евакуації населення. Звідти уже вивезти чимало людей до інших областей Росії. Тож станом на початок певних активніших дій, там вже було небагато цивільного населення.

"До Суджі нема населених пунктів, там – відкрите поле, магістраль. Сам населений пункт сприяє для використання його як прикриття, укриття, тобто збереження якихось стабільних позицій. Хоч, звісно, він не дуже комфортний, оскільки через нього проходять річки і є відповідно природна межа, де можна просуватися комфортно", – зауважив військовий оглядач.

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Водночас дивні дії невідомих підрозділів у Курській області, ймовірно, не вплинуть на загальні настрої росіян.

"Проблеми Суджі – це проблеми виключно тих, хто там жив. Для влади військово-політичного режиму це нічого не змінює. З іншого боку, якщо станеться так, що до Суджі територія перетвориться на сіру зону, а це вже відбувається, то це буде непогано. Це буде на користь для нас", – додав Коваленко.

Хто діє на території Курської області

Безперечно, те, що відбувається у Курській області, не може не мати наслідків для поля бою загалом. Наприклад, росіяни можуть відтягнути туди певні резерви з інших напрямків.

Якщо проаналізувати ті сили та засоби, які зараз є в Курській області, то це обмеженого функціоналу диверсійно-розвідувальна група. Так, підсилена механізованою компонентою. Ми бачили відео, як в напрямку до Суджі рухалась якась техніка якихось підрозділів. Але все одно це не загальновійськова операція,

– пояснив Коваленко.

Операція матиме все ж обмежений функціонал.

"Метою, найімовірніше, є відволікання уваги з певних напрямків. Насамперед це може бути Харківщина: відволікання групи військ "Північ", яка сконцентрована у Бєлгородській області, зокрема її найбільш боєздатної частини, яка зараз здійснює наступальні дії в напрямку на Липці та Вовчанська", – зазначив військовий експерт.

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