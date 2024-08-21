Уничтожают мосты и двигаются дальше Суджи: насколько ВСУ могли продвинуться на Курщине

В ISW оценили продвижение Сил обороны в Курской области. Там отметили, что ВСУ беспилотниками разрушают понтонные мосты и понтонную инженерную технику над Сеймом.

В ISW считают визит Путина к Алиеву способом отвлечь внимание. Как часто это бывает, российский диктатор "гасит" внутренний кризис активностью на международной арене.

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Где продвигаются ВСУ на Курщине

Аналитики отметили: по состоянию на 19 августа украинские силы уничтожили по меньшей мере один понтонный мост через Сейм, который был виден еще 17 августа. Возможно, ВСУ захватили Вишневку на юго-запад от Коренево – по крайней мере, они продвинулись на запад вдоль улицы Суджанский путь (трасса 38К-030) в восточной части Коренево, а также в полях к северо-востоку от Коренево.

Z-блогеры утверждают, что восстановили некоторые утраченные позиции и продвинулись в полях к югу от Сафоновки (к северо-востоку от Кореневого и в 30 километрах от международной границы). Однако ВСУ продвинулись в лесистой местности к северу от Русского Поречного (к северо-востоку от Суджи) и к западной окраине Русской Конопельки к востоку от Суджи.

Карта боев на Курщине от ISW

Карта Сырского по Курской области

Карта Сырского указывает на то, что украинские войска продвинулись немного дальше, чем оценивает ISW, а именно: возле Викторовки (на юго-запад от Коренево); между Снагостью и Коренево; на северо-восток от Коренево в районах к северу от Кремневого и на северо-запад от Погребков; на восток от Малой Локни (к северу от Суджи) и на юго-восток от Суджи,

– сказано в материале.

Карта продвижения ВСУ на Курщине, которую показал Александр Сырский 20 августа

Аналитики ISW расширят свою карту до карты Сырского, чтобы признать "максимальные украинские претензии".

