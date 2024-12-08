В Курской области продолжается операция Вооруженных сил Украины. Этот небольшой участок фронта является предвестником надвигающейся на врага катастрофы.

Годовое наступление оккупантов на Украину начинает ослабевать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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Почему россиянам пророчат катастрофу

Так, издание приводит статистику: на одном из участков площадью 5 километров квадратных в Курской области насчитывается около 90 уничтоженных и брошенных российских транспортных средств. Украина же потеряла лишь около 20 единиц.

Аналитики отмечают, что потери 4:1 в пользу Украины не является чем-то необычным. Фактически, это лишь немного выше, чем общее соотношение потерь 3:1 за всю войну: 14 500 уничтоженных российских машин против 5 200 украинских.

Forbes отмечает, что Россия рассчитывает, что инаугурация Трампа 20 января откроет новую и нестабильную эру в отношениях США с Украиной. Чтобы не случилось, Путин хочет контролировать Курскую область до этого времени полностью. Поэтому он дал российской армии задачу вытеснить ВСУ до февраля. Для этого враг привлек 60 тысяч российских и северокорейских войск и лучшие образцы тяжелого вооружения.

Оккупанты ежедневно теряют от 1200 до 2000 военных убитыми и ранеными, что значительно превышает темпы мобилизации в России. При этом врагу удается достигать незначительного продвижения.

Лично я считаю эти успехи в основном провалом российской армии. Они бросают целые дивизии непосредственно в бой и продвигаются на несколько (километров – 24 Канал), неся при этом абсолютно катастрофические потери,

– написал аналитик Эндрю Перпетуа.

Forbes пишет, что если бы что-то могло изменить потерю судьбы России, то это было бы внезапное прекращение помощи США Украине в начале следующего года.