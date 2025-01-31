"Почти тотальное игнорирование": Путин упоминает Трампа чаще, чем Курскую область

Российский диктатор Владимир Путин почти полностью перестал вспоминать события в Курской области, где с августа 2024 года продолжается операция Сил обороны Украины. Он даже Трампа вспоминает чаще.

За весь январь Путин только один раз вспомнил о Курской области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на оппозиционное российское СМИ "Агентство".

Смотрите также "Армия должна чувствовать вкус победы": в 22 ОМБр рассказали о боях на Курщине

Как часто Путин вспоминает о ситуации в Курской области

Как сообщает российское издание Агентство, которое проанализировало публичные выступления Путина, зафиксированные Кремлем и пропагандистским агентством ТАСС, глава РФ практически не комментирует ситуацию в Курской области.

Журналисты отмечают, что в январе Путин только один раз упомянул о Курской области – в поздравлении работникам прокуратуры. В то же время даже о президенте США он говорил чаще: Дональда Трампа российский лидер упомянул дважды.

Такое молчание совпало с замедлением российских военных в регионе, что может свидетельствовать о невыгодном для Кремля развитии событий.

Согласно данным OSINT-проекта DeepState, в январе площадь активных боевых действий в Курской области сократилась на 33,4 кватратных километра, что стало самым низким показателем с начала операции ВСУ. По состоянию на 30 января украинские войска удерживают контроль над 439,5 км² территории региона, а еще 187 км² находятся в "серой зоне".