За увесь січень Путін лише один раз згадав про Курську область. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на опозиційне російське ЗМІ "Агенство".

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Як часто Путін згадує про ситуацію в Курській області

Як повідомляє російське видання Агентство, яке проаналізувало публічні виступи Путіна, зафіксовані Кремлем та пропагандистським агентством ТАСС, очільник РФ практично не коментує ситуацію в Курській області.

Журналісти наголошують, що у січні Путін лише один раз згадав про Курську область – у привітанні працівникам прокуратури. Водночас навіть про президента США він говорив частіше: Дональда Трампа російський лідер згадав двічі.

Таке мовчання збіглося зі сповільненням російських військових у регіоні, що може свідчити про невигідний для Кремля розвиток подій.

Згідно з даними OSINT-проєкту DeepState, у січні площа активних бойових дій у Курській області скоротилася на 33,4 квадратних кілометри, що стало найнижчим показником з початку операції ЗСУ. Станом на 30 січня українські війська утримують контроль над 439,5 км² території регіону, а ще 187 км² перебувають у "сірій зоні".