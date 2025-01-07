Перебросят ли россияне часть своих войск в Курскую область: Свитан оценил события на направлении

Россиянам придется перебросить дополнительные силы с Восточного фронта из-за вероятной операции Сил обороны на одном из участков. Предположим, речь идет о 100 тысячах военных.

Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что Главком ВСУ Александр Сырский может подготовить достаточно неожиданный удар на других направлениях.

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Какое решение должна принять Украина в ближайшее время

Россияне давят в сторону Суджи, ведь понимают, что основные части техники, боеприпасов и личного состава проходят через этот участок.

Зато украинские военные проводят формирующие атаки на 3 – 4 ключевых направлениях. Но уже через неделю – полторы Генштаб должен выбрать один оперативный участок для удара, где у россиян будет сосредоточено меньше всего войск.

Операция наших воинов заставит российскую ставку принять решение о развертывании армейской операции на этом направлении, а значит – переброски войск с Восточного фронта.

Могут до 100 тысяч перебросить, если остановят наступательные действия на Восточном фронте. Вернее, им придется это сделать. Если же нет, дальнейшее продвижение наших войск сможет остановить только река Сейм, которая проходит в районе Курчатова и Курской АЭС. Давление будет продолжаться,

– отметил Роман Свитан.

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Что неожиданного может подготовить Сырский

Военный эксперт предположил, что на столе у Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского могут лежать еще несколько направлений для удара, например в сторону Брянска и Курска.

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Да и вообще оперативный прорыв может начинаться на любом участке от Кинбурнской косы до Брянской области. Также не стоит забывать об оккупированном Приднестровье. Особенно сейчас, когда наступил кризис с газом и светом.

Если недовольство перерастет в определенные действия на территории республики, то можем помочь освободить эту часть для восстановления территориальной целостности Молдовы,

– объяснил Свитан.

Украинские же военные смогут взять в плен несколько тысяч российских солдат, а также десятки тысяч тонн боеприпасов для выполнения боевых задач на Курщине.

Интересно! В оккупированном Приднестровье расположен один из крупнейших складов боеприпасов в Восточной Европе. По разным оценкам, там могут находиться от 19 тысяч до 21,5 тысячи тонн боеприпасов.