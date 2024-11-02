Есть шанс сломать Кремлевскую архитектуру фронта: военная сводка от Свитана

ВСУ продолжают держать инициативу в Курской области. Масштабирование этих действий может сломать замысел Кремля и перенести линию фронта на российскую территорию

Такое мнение в ежедневной сводке для 24 Канала высказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. А также проанализировал цели активизации россиян на Юге Украины.

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Ситуация на Курщине

Российские пропагандисты откровенно жалуются из-за разгрома российской армии на Курском направлении. Этот регион стал своеобразной буферной зоной, которая должна обезопасить украинскую территорию, заметил Свитан. И Россия сделала все, чтобы часть Курщины превратилась в руины.

На глубине 30 километров от границы уже точно никто жить не будет, села восстанавливать не станут, в таком режиме нужно работать дальше для обеспечения демилитаризованной зоны,

– подчеркнул военный аналитик.

Он считает, что на расстоянии 600 километров – от Беларуси до Оскола – демилитаризованная зона должна расшириться, и тогда Украина сломает Кремлевскую архитектуру фронта, который планировался исключительно на украинской территории.

Взрывы в Крыму

В ночь на 2 ноября в Крыму были слышны взрывы. Местные сообщали о "хлопке" возле двух военных аэродромов.

Вероятно, продолжается работа по уничтожению зенитно-ракетных комплексов и средств радиотехнических войск.

Можно предположить, что отработали баллистические ракеты после слаженной работы разведки и партизан,

– резюмировал Свитан.

Замысел врага на Запорожье

Враг активизировался на Юге Украины. Появилось видео, как ВСУ метко работают по оккупантам из Himars и артиллерии.

Масштабное скопление россиян наблюдается на Запорожском направлении в районе Времеевского выступления, где они пытаются двигаться в сторону Покровска с юга. В прошлом году ВСУ удалось выровнять фронт и срезать врага от Времеевского выступления, частично это сейчас спасает Покровск, объяснил Свитан.