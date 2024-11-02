Таку думку в щоденному зведенні для 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. А також проаналізував цілі активізації росіян на Півдні України.

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Ситуація на Курщині

Російські пропагандисти відверто бідкаються через розгром російської армії на Курському напрямку. Цей регіон став своєрідною буферною зоною, яка має убезпечити українську територію, зауважив Світан. І Росія зробила все, аби частина Курщини перетворилася на руїни.

На глибині 30 кілометрів від кордону вже точно ніхто жити не буде, села відновлювати не стануть, в такому режимі потрібно працювати далі задля забезпечення демілітаризованої зони,

– наголосив військовий аналітик.

Він вважає, що на відстані 600 кілометрів – від Білорусі до Осколу – демілітаризована зона має розширитися, і тоді Україна зламає Кремлівську архітектуру фронту, який планувався винятково на українській території.

Вибухи в Криму

В ніч на 2 листопада в Криму було чутно вибухи. Місцеві повідомляли про "бавовну" біля двох військових аеродромів.

Ймовірно, продовжується робота зі знищення зенітно-ракетних комплексів і засобів радіотехнічних військ.

Можна припустити, що відпрацювали балістичні ракети після злагодженої роботи розвідки та партизанів,

– резюмував Світан.

Задум ворога на Запоріжжі

Ворог активізувався на Півдні України. З’явилося відео, як ЗСУ влучно працюють по окупантах з Himars та артилерії.

Масштабне скупчення росіян спостерігається на Запорізькому напрямку в районі Времіївського виступу, де вони намагаються рухатися в бік Покровська з півдня. Торік ЗСУ вдалося вирівняти фронт і зрізати ворога від Времіївського виступу, частково це зараз рятує Покровськ, пояснив Світан.