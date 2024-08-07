Оккупанты показали карту боев в Курской области: жалуются, что бои не стихают

В России утверждают, что в Курской области продолжаются бои. Оккупанты заявили, что ВСУ "заняли" несколько населенных пунктов, а город Суджа почти полностью эвакуирован.

Российские пропагандисты распространяют карту боев, которые происходят в Курской области.

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По состоянию на утро 7 августа в российских телеграм-каналах появилась информация, что ВСУ якобы заняли приграничные села Николаево-Дарьино, Дарьино и Свердликово.

Россияне публикуют карту боев в Курской области

Оккупанты заявили о так называемых атаках украинских сил на таких направлениях:

с КПП "Суджа" в направлении Суджи и Олешни;

со стороны села Новенькое Сумской области в направлении Николаево-Дарьино Курской области.

Кроме того, военкоры утверждают, что украинские войска якобы продолжают продвижение к Судже, а сам город фактически эвакуирован.

Карта Курской области и направления, где якобы передвигаются украинские войска / Фото google maps

Также в телеграм-каналах пишут, что ВСУ уже затрофеили российский танк. Российский диктатор Владимир Путин в 13:00 собирает Совбез.

Кроме того, пишет о напряженной ситуации в хуторе Олешня – там российские войска практически в полном окружении и не имеют преимущества в численности. Также россияне заявляют о "скоплении украинских сил" в Юнаковке.

Россияне жалуются, что боевые столкновения с украинскими военными не прекращаются.