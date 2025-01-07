На фоне длительных боевых действий в Курской области украинская армия демонстрирует заметный прогресс. Успешные атаки ВСУ заставляют российских военных перегруппировывать силы и искать пути для удержания своих позиций.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ISW. По данным геолокационных материалов, обнародованных 5 и 6 января, украинские силы продвинулись в районах южного Бердина, центрального Русского Поречного и центрального Новосоцкого, которые расположены к северо-востоку от Суджи.

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Новые успехи украинской армии

Российское министерство обороны и провластные милблогеры подтвердили, что российские войска пытались отбить украинский механизированный штурм вблизи Бердина, а также защитить позиции у Новосоцкого.

В частности, участие в боях принимали подразделения "Талиб" Росгвардии, а также элементы 30-го мотострелкового полка, 2-й бригады спецподразделения, 11-й воздушно-десантной бригады и спецподразделения "Ахмат".

Российские милблогеры рассматривают украинские действия как часть операционной разведки, которая может служить отвлекающим маневром перед дальнейшими действиями ВСУ.

Институт изучения войны отмечает, что активность ВСУ в этом регионе может быть начальной фазой более широкой операции, хотя прогнозов относительно дальнейшего развития событий пока нет.

Россияне пытаются ответить, но их успехи не подтверждены

На фоне украинских наступательных действий российские войска также активизировались к северо-западу от Суджи. Геолокационные кадры свидетельствуют о том, что россияне смогли продвинуться в районе Малой Локны, а также захватить Леонидово.

Российские милблогеры также заявили об атаках в направлении Новоивановки, Викторовки и Никольского. По их информации, к операциям привлечены элементы 155-й морской пехотной бригады, а также подразделения беспилотников 177-го морского пехотного полка.

В то же время украинские силы, вероятно, нанесли точечные удары по российским тыловым позициям в Курске, где были зафиксированы взрывы вблизи авиационной технической базы.

Украинская армия продолжает осуществлять давление на российские силы в Курской области, используя различные методы, включая точечные удары по тыловым позициям врага.

В то же время Россия продолжает попытки удержать свои позиции, привлекая дополнительные подразделения. Сейчас развитие ситуации свидетельствует о том, что этот регион становится важной ареной боевых действий в 2025 году.