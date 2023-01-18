ВСУ разбили российских спецназовцев в Луганской области, – ОВА

Луганское направление одно из самых горячих сейчас. Учитывая предыдущие неудачи, россияне пытаются там усилиться резервами и кадровыми войсками.

Об этом 24 Каналу рассказал глава Луганской областной военной администрации. Он сообщил, что у ВСУ есть небольшие продвижения на Восточном направлении.

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Направление Сватово – Кременная

Гайдай отметил, что россияне постоянно подвозят резервы по направлению Сватового и Кременной. Накануне глава ОВА лично видел разбитых оккупантов в Луганской области. За сутки их потери составляют около сотни личного состава и несколько единиц тяжелой техники.

Кстати, это были не обычные "мобики", а спецназовцы – убегавшие ВДВшники, которые бросали раненых, оружие, лишь бы сбежать с определенного направления в Луганской области. Там осталось от них на самом деле очень немного,

– добавил Гайдай.

Бои вблизи Белогоровки

По словам Гайдая, недалеко от Белогоровки ситуация тяжелая, но стабильная. Украинские силы обороны постоянно отражают все попытки врага продвигаться. Россияне постоянно обстреливают эту территорию танками и артиллерией, иногда даже самолетами.

Враг сейчас уничтожает все населённые пункты. Мы увидели Новоселовское, создается впечатление, что они намеренно дом за домом расстреливали, улица за улицей. Нет ни одного уцелевшего дома совсем,

– сообщил спикер.

Гайдай о ситуации в Луганской области

Ситуация возле Кременной

Гайдай отметил, что россияне в направлении Кременной постоянно пытаются выровнять ситуацию, потому что в последнее время они медленно, но оставляли там позиции. В Кременную прибывает все больше российских резервов, говорится не о мобилизованных, а в основном о кадровых военных.

Они понимают, что "мобики" проваливаются, поэтому усиливают Кременское направление уже десантными подразделениями,

– заметил Гайдай.

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