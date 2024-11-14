Бахмут, Авдеевка и Харьковщина: боец рассказал об особенностях направлений, где была 3 ОШБр

Вооруженные Силы Украины защищают наши земли на всех направлениях фронта. Каждый оттенок боевых действий имеет определенные особенности, которые позволяют нашим защитникам противостоять оккупантам.

Боец 2 штурмового батальона 3 ОШБр с позывным "Тунец" рассказал 24 Каналу, что он и его собратья были под Бахмутом, в Авдеевке, а сейчас обороняют Харьковскую область. По его словам, на каждом из этих направлений трудно.

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Особенности боевых действий

Военный поделился личным наблюдением. Во время боев с оккупантами ему "больше всего понравилась Авдеевка".

Это был первый опыт именно в городских боях. Там всегда было где спрятаться. Посадка это совсем другое. Город – это возможность проявить все свои знания и умения, которые были получены во время тренировок,

– сказал он.

По мнению бойца, в городе легче выполнять боевые задачи или держать оборону, несмотря на активные штурмовые действия противника.

Стоит подчеркнуть, что Третья отдельная штурмовая бригада провела успешную операцию на Харьковщине, отбив пленных и ликвидировав вражескую ДРГ. На Покровском направлении ВСУ удалось сдержать врага у нескольких населенных пунктов.