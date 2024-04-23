Россияне не поняли, что произошло: бойцы Нацгвардии продвинулись в Серебрянском лесу
Источник:ЛИГА.net
Нацгвардии удалось достичь определенного успеха в Серебрянском лесу, что в Луганской области. Трем бригадам удалось вернуть часть территории.
Об этом рассказал командующий Нацгвардии Александр Пивненко. По его словам, это удалось сделать относительно легко, ведь россияне даже не успели осознать, что произошло.
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Успехи Нацгвардии
Александр Пивненко рассказал, что три бригады Национальной гвардии продвинулись в Серебрянском лесу и вернули под контроль определенный участок территории.
Россияне с сутки не могли понять, почему мы появились там, где нас не было. Подготовка проводилась максимально тайно, отвлекли их внимание. Три бригады прошли вперед. Сопротивления не было. Вернули часть территории. Пленные россияне не успели понять, что произошло,
– сообщил Пивненко.
Он отметил, что батальонно-тактическую группу создали из определенных подразделений бригад оперативного назначения. Командующий рассказал, что группа хорошо себя проявляет на одном из направлений, успешно отражая попытки россиян наступать. Кроме этого, ей также удается и отвоевывать определенные территории.
Ситуация на фронте
- В утреннем отчете 23 апреля Генштаб сообщил, что враг провел 19 атак в районах Серебрянского лесничества и населенных пунктов Надежда, Новоегоровка Луганской области и Терны и Торское Донецкой области. В то же время ожесточенные бои продолжаются на всех направлениях.
- В сети начала распространяться информация, что 47 ОМБр оставила позиции в Бердичах, Донецкой области. Бойцы развеяли эту информацию и заявили, что продолжают удерживать рубежи в поселке. Однако время от времени они помогают военным других подразделений, поэтому собственно их технику видят в других местах.
- Российские войска хотят осуществить прорыв обороны ВСУ на северо-запад от Авдеевки. Как отметили в ISW, сейчас основными являются три направления наступления – на запад от Бердичева наезд на Очеретино и на запад по дороге О0544. В то же время каждый из трех выступлений является слишком изолированным, чтобы оккупанты наступали дальше.