Коллапс центральных властей России: как рейд на Белгородщину способствует развалу России

"Освобождение" российских областей от кремлевского режима продолжается. Бойцы Русского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" продвигаются по Белгородщине. Это способствует свержению вертикали власти в России.

Рассказы о мощи и защищенности России разбились о серьезную действительность. Россияне даже не могут дать отпор бойцам легиона "Свобода России", фактически начавшим уже третий этап рейда. Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович.

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Почему Россия оказалась незащищенной

Голые границы России имеют комплекс причин. Во-первых, все силы опрокидывают на территорию Украины для того, чтобы вести боевые действия. Остальные резервы сожгли под Бахмутом в "мясных штурмах".

Во-вторых, это последствие распила денег. Ведь в Белгородской области были построены фортификационные сооружения, так называемые "зубы дракона". На это было потрачено 10 млрд рублей. Однако бойцы легиона спокойно объезжали своими рейдами Белгородщину,

В-третьих, в результате этих рейдов мы видим фактический коллапс центральной российской власти,

– отметил Денис Попович.

Вероятно, начальники низших рангов побоялись рассказать, что в Белгородской области что-то происходит. Теперь же, когда об этом заявили, появилась "политическая необходимость" со стороны Кремля. Они очень хотели бы скрыть все события, как это делали в Советском Союзе. Все для того, чтобы жители соседних областей не начали задавать вопросы о том, что происходит.

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В России хотят все скрыть

Однако вопросы уже возникают. В частности, даже губернатор Белгородщины выдвигал претензии к минобороны России.

"Но это пока только на Белгородщине такие вопросы задают. Если их начнут задавать в других регионах, то что тогда будет?", – риторически спросил военный обозреватель.

Российские власти хотят удержать политический контроль и действующую вертикаль власти. Прибегать могут ради этого к разным методам.

Им нужно сейчас снести все, что осталось от Шебекино "Градами" и "Солнцепеками", заявить, что все закончилось. И не дай бог, допустить, чтобы эти вопросы распространились по другим регионам,

– отметил Попович.

Впрочем, замолчать это не получится. Ведь рейды будут продолжаться и в других регионах России, граничащих с Украиной. Речь идет о Брянской, Курской и Воронежской областях.

Масштабированием операции РДК и легиона "Свобода России" смогут достичь того, чтобы система команд и ответы на события в стране будет завалена.

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