В приграничной зоне Сумской области продолжаются бои: в ЦПД назвали цель врага

В приграничной зоне Сумской области Силы обороны продолжают вести бои с россиянами. Враг действует штурмовыми группами.

Об этом пишет Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО, передает 24 Канал. Лейтенант назвал цель противника.

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Что известно о вражеских планах

По словам Коваленко, цель россиян остается такой же – попытаться дойти до логистических дорог, ведущих из Сумской области в Суджу.

Но этот замысел был известен заранее, и поэтому удается сейчас наносить значительные потери штурмовым группам врага,

– говорится в сообщении.

К слову, ранее в Государственной пограничной службе Украины рассказали, что оккупанты хотят расширить зону активных боевых действий в направлении села Новенькое и ведут бои вдоль границы между ним и Журавкой. Кроме того, они активно обстреливают логистику ВСУ по дороге из Юнаковки в Суджу.