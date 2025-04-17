Россияне пытались использовать для штурмов подземные коммуникации Торецка, – ОСУВ "Хортица"
- Российские военные пытались использовать подземные коммуникации Торецка для штурмов, но безуспешно.
- Украинские силы уже знакомы с этими коммуникациями с 2014-2015 годов, что делает их неэффективными для врага.
Российские военные пытались использовать подземные коммуникации Торецка для попыток штурмов. Однако результаты они не получили.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя ОСУВ "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.
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Как россияне пытаются штурмовать позиции ВСУ
Виктор Трегубов отметил, что эти подземные коммуникации использовались украинскими силами еще при освобождении Торецка в 2014-2015 годах. Враг также пытался их использовать, однако не очень успешно – все эти коммуникации известны Вооруженным Силам.
Также россияне пытались использовать гидротехнические сооружения в Часовом Яру при попытке штурма. Но та же самая история – оно хорошее, когда противник о нем не знает,
– указал представитель ОСУВ "Хортица".
Заметим, в Центре противодействия дезинформации при СНБО заявили, что Россия планирует новое наступление на Украину в мае. В 3 ОШБр говорят, что у оккупантов есть резервы, они нормально укомплектованы личным составом и более месяца находятся на полигонах и проходят подготовку к будущим действиям.