Действительно ли ВСУ контратакуют в Торецке: в ОСУВ "Хортица" ответили

В начале февраля 2025 года россияне заявили о захвате Торецка. В начале марта ряд СМИ написали о том, что ВСУ постепенно возвращают город. Сейчас за населенный пункт идут ожесточенные бои.

Представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона подтвердил, что ВСУ осуществляют контратаки в Торецке, передает 24 Канал.

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Какова ситуация в Торецке

По словам военного, оккупанты устали от попыток захватить город. Они не могут установить над Торецком полный контроль, а потому пытаются обходить его с флангов.

Чей сейчас Торецк: смотрите на карте

Подобную тактику враг применяет и в Часовом Яру, который пробует обойти с севера.

Напомним, что издание Forbes в начале марта писало, что якобы Силы обороны перешли в контрнаступление в Торецке. Впрочем, аналитики DeepState опровергли эту информацию. Они отметили, что в городе линия боестолкновения является очень динамичной и хаотичной. Эксперты отметили, что противник в Торецке имеет больше личного состава, а потому больше возможностей. Также врагу удалось провести ротацию.