HIMARS накрыла тайник оккупантов в Волчанске: военные показали впечатляющие кадры

В Волчанске в Харьковской области продолжаются бои против солдат российской армии. Украинские защитники показали, как уничтожали там врага.

Известно, что наши Силы обороны попали по тайнику российского войска с HIMARS. Видео опубликовала пресс-служба подразделения БпЛА "Мурчики" 57-й отдельной мотопехотной бригады.

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HIMARS накрыла тайник оккупантов в Волчанске

Сейчас продолжаются бои в Волчанске. Силы обороны точным ударом из реактивной артиллерийской системы HIMARS попали в место временной дислокации оккупантов в одном из учебных заведений.

Хаймарс ласкает оккупанта засевшего в школе. Волчанск,

– говорится в заметке, прикрепленного к видео.

На кадрах заметно, как после удара, лицей накрывают густые столбы пыли и происходит моментальное возгорание в одной из частей здания.

Уничтожение врага в Волчанске: смотрите видео

Напомним, на пресс-конференции по итогам Саммита мира в Швейцарии Владимир Зеленский рассказал, что сейчас главной задачей ВСУ является недопущение продвижения России в Харьковской области. Он добавил, что сейчас ситуация на Харьковщине лучше, ведь украинским защитникам удалось стабилизировать линию фронта.