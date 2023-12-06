Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что в россиян есть силы и средства на Авдеевском направлении, чтобы выполнять масштабные наступательные действия. Украинские военные смело сдерживают врага.

Смотрите также Россияне зашли в Хромово и Степное: как через неделю изменилась карта фронта

До каких пор Россия сможет наступать на Авдеевку

Как отметил Свитан, наступление на Авдеевку может продолжаться не только до конца этого года. Скорее всего, атаки на этом направлении будут идти до того момента, пока Силы обороны Украины не начнут свои наступательные действия весной уже по другим направлениям.

Поэтому, по меньшей мере, до весны враг будет пытаться окружить Авдеевку и уничтожить авдеевский гарнизон. Это будет горячая точка к весне. Еще несколько месяцев, не менее,

– сказал Свитан.

Смотрите разговор с Романом Свитаном на ютубе 24 Канала

Авдеевский плацдарм входит практически в "сердце" группировки оккупантов. Это – агломерация Донецк – Макеевка – Ясиноватая. Авдеевка находится в 3 – 4 километрах от ясиноватской развилки. Выход украинских войск на эту точку позволит развить наступательные действия по многим другим направлениям.

После этого можно будет наступать либо на Ясиноватую, либо на Макеевку, либо на Донецк или на ту же Горловку и Енакиево. Россияне это отлично понимают, поэтому им важно выжать из Авдеевки наш гарнизон. Думаю, что со временем оккупанты перейдут на другие направления в оборону, а здесь все равно будут пытаться наступать. Нашим военным еще нужно выдерживать такие бои не менее 4 месяцев,

– считает Свитан.

Обратите внимание! Министерство обороны Великобритании обнародовало видео с Авдеевки. Город ежедневно подвергается российским обстрелам.

Ситуация возле Авдеевки: коротко