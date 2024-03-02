Для россиян Часов Яр даже важнее Бахмута, – сержант ВСУ о боях на Бахмутском направлении
Возле Бахмута в Донецкой области идут жестокие интенсивные бои. Россияне постоянными обстрелами уничтожают Часов Яр и любой ценой хотят захватить город.
Об этом 24 Каналу сказал сержант ВСУ, спикер международного волонтерского сообщества InformNapalm Михаил Макарук. Он рассказал о ситуации вблизи Часового Яра и о трудностях, с которыми сталкиваются наши бойцы.
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"Самое приятное, что россияне получают на орехи, регулярно, с удовольствием", – отметил Макарук.
"Это будет очередной Сталинград"
На Бахмутском направлении оккупанты постоянно поливают наши войска различными типами артиллерии.
Летает все, но уже не так борзо. Из-за регулярного самолетопада на России начался вой под названием "плач Ярославны",
– сказал сержант ВСУ.
Для оккупационной армии Часов Яр гораздо важнее Бахмута, ведь это выход на высоты, с которых видно всю Константиновку и Дружковку. Как говорят сами россияне, для них это будет очередной Сталинград.
Фактически таких сел как Богдановка и Ивановское не существует. Эти места нарисованы на карте, но ничего живого там не осталось,
– отметил Макарук.
Еще одной бедой Часового Яра сейчас является весна и невероятная грязь, в которой постоянно находятся бойцы Вооруженных Сил Украины. В городе не осталось ни одного уцелевшего здания. Однако там до сих пор остается местное население, что вызывает у военных возмущение, ведь уже был трагический опыт Бахмута и Авдеевки.
"Те, кто сидят здесь, лично у меня, не вызывают положительных эмоций. Однако недавно произошел интересный случай. Мы уже выезжали из Часового Яра и при въезде в Константиновку нас встретила старенькая бабушка, которая махала украинским флажком. Было так приятно, когда эта бабушка от души благословляет тебя и крестит твоих ребят", – добавил сержант ВСУ.
Больше о ситуации в районе Бахмута
- Сейчас на Бахмутском направлении украинские военные проводят все необходимые инженерные и фортификационные мероприятия, чтобы удержать врага. Тяжелые бои уже идут в районе Ивановского и Богдановки.
- Оккупационная армия применяет резервы, пытается усиливать свои войска различными подразделениями – "Шторм Z", "Шторм V". Кроме того, каждая третья рота в батальоне – штурмовая.
- Российские войска 22 февраля пытались штурмовать на линии "Часов Яр – Хромово – Бахмут". Однако оккупантам пришлось отступить из-за потери большого количества бронированной техники.