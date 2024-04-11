"Птицы Мадьяра" нашли ключ к российской РЭБ: фронтовой обзор от Свитана

У россиян на фронте значительные проблемы. Некоторые вражеские подразделения заявили, что выходят из Херсонского направления из-за огромных потерь и обескровливания.

Также оккупанты жалуются на постоянные эффективные попадания украинских FPV-дронов и противодействие российской радиоэлектронной борьбе. Как это удается ВСУ в ежедневном фронтовом обзоре для 24 Канала рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан.

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Куда целился враг 11 апреля

В ночь на 11 апреля страна-террористка Россия совершила очередную массированную комбинированную атаку с воздуха. В общем запустили 89 воздушных целей: авиационные ракеты, крылатые ракеты, баллистические ракеты и ударные дроны.

Одна из задач – это уничтожение украинской инфраструктуры, однако это подзадача. Основное – нажать на украинское общество, военно-политическое руководство, чтобы заморозить боевые действия и отдать свои территории,

– подчеркнул полковник в запасе.

Также он убежден, что массированные атаки по Украине имеют и военную задачу, в частности уменьшить плотность ПВО, количество зенитно-ракетных комплексов на фронте и перебросить их вглубь страны.

Силами ПВО было уничтожено 16 крылатых ракет, 39 ударных БпЛА, однако 6 ракет типа "Кинжал" и 12 баллистических ракет прошли к целям. Их практически невозможно сбить, если на этом отрезке нет установок Patriot или SAMP/T.

Заметим, что подавляющее количество ракет летело на Запад Украины. В город Стрый ракеты заходили с трех сторон. Вероятно, россияне пытались достать газохранилища.

Свитан предположил, что такая цель была выбрана, потому что россияне надеются, что в конце 2024 года Украина может не продлить контракт с "Газпромом", и тогда это газохранилище для нашего государства будет необходимым запасом на зиму. К тому же газохранилища в Стрые работают и с западными союзниками Украины. Так россияне давят еще и на экономическую составляющую.

Бои возле Роботино

У Роботино идут тяжелые бои. Российские военкоры подтвердили, что оттуда убегает 76 десантно-штурмовая дивизия, потому что она полностью обескровлена и стесана о город.

Свитан объяснил это тем, что весь левый берег Днепра на Херсонщине для россиян является очень невыгодным в наступательных действиях. Ведь этот плацдарм расположен более чем в 500 километрах от основных баз российского снабжения на территории агрессора. Поэтому поддерживать эффективно наступательные действия просто невозможно.

Как только у нас будет достаточное количество боеприпасов, российские войска просто уничтожится о рубежи обороны, то что и произошло у Роботино,

– подчеркнул Свитан.

Борьба против РЭБ

Также в районе Крынок 9 – 10 апреля враг пытался атаковать. В то же время оккупанты сообщили, что там у них появились проблемы по двум причинам. Украинские FPV-дроны очень качественно работают, а российская радиоэлектронная борьба проигрывает.

Свитан заметил, что в составе ВСУ работает очень эффективное подразделение "Птицы Мадьяра", которые сосредотачивают работу на разных направлениях, в том числе и против радиоэлектронной борьбы врага. Они нашли такие подходы, чтобы уничтожать РЭБ противника.

Даже враг об этом говорит, ведь прекрасно понимает, что против того механизма, который наши бойцы нашли, противодействия у них нет,

– рассказал военный аналитик.