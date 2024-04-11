Також окупанти бідкаються на постійні ефективні влучання українських FPV-дронів та протидію російській радіоелектронній боротьбі. Як це вдається ЗСУ в щоденно фронтовому огляді для 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан.

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Куди цілив ворог 11 квітня

В ніч на 11 квітня країна-терористка Росія вчинила чергову масовану комбіновану атаку з повітря. Загалом запустили 89 повітряних цілей: авіаційні ракети, крилаті ракети, балістичні ракети та ударні дрони.

Одне із завдань – це знищення української інфраструктури, однак це підзавдання. Основне – натиснути на українське суспільство, військово-політичне керівництво, аби заморозити бойові дії і віддати свої території,

– підкреслив полковник в запасі.

Також він переконаний, що масовані атаки по Україні мають і воєнне завдання, зокрема зменшити щільність ППО, кількість зенітно-ракетних комплексів на фронті і перекинути їх вглиб країни.

Силами ППО було знищено 16 крилатих ракет, 39 ударних БпЛА, однак 6 ракет типу "Кинджал" та 12 балістичних ракет пройшли до цілей. Їх практично неможливо збити, якщо на цьому відтинку немає установок Patriot чи SAMP/T.

Зауважимо, що переважна кількість ракет летіла на Захід України. В місто Стрий ракети заходили з трьох боків. Імовірно, росіяни намагалися дістати газосховища.

Світан припустив, що така ціль була обрана, бо росіяни сподіваються, що в кінці 2024 року Україна може не продовжити контракт з "Газпромом", і тоді це газосховище для нашої держави буде необхідним запасом на зиму. До того ж газосховища в Стрию працюють і з західними союзниками України. Так росіяни тиснуть ще й на економічну складову.

Бої біля Роботиного

Біля Роботиного точаться важкі бої. Російські воєнкори підтвердили, що звідти тікає 76 десантно-штурмова дивізія, тому що вона повністю знекровлена і стесана об місто.

Світан пояснив це тим, що весь лівий берег Дніпра на Херсонщині для росіян є дуже невигідним в наступальних діях. Адже цей плацдарм розташований за понад 500 кілометрів від основних баз російського постачання на території агресорки. Тому підтримувати ефективно наступальні дії просто неможливо.

Як тільки в нас буде достатня кількість боєприпасів, російські війська просто знищиться об рубежі оборони, те що і відбулося біля Роботиного,

– підкреслив Світан.

Боротьба проти РЕБ

Також в районі Кринок 9 – 10 квітня ворог намагався атакувати. Водночас окупанти повідомили, що там в них з’явилися проблеми з двох причин. Українські FPV-дрони дуже якісно працюють, а російська радіоелектронна боротьба програє.

Світан зауважив, що в складі ЗСУ працює дуже ефективний підрозділ "Птахи Мадяра", які зосереджують роботу на різних напрямках, зокрема і проти радіоелектронної боротьби ворога. Вони знайшли такі підходи, щоб знищувати РЕБ противника.

Навіть ворог про це говорить, адже чудово розуміє, що проти того механізму, який наші бійці знайшли, протидії в них нема,

– розповів військовий аналітик.