Планы Кремля рухнули: что изменится на фронте в сентябре

Российский диктатор Владимир Путин не планирует забирать боевые части из Донецкой области. На экономическом форуме во Владивостоке он лишь подтвердил, что Покровское направление является для него приоритетным.

Оккупационная армия испытывает нехватку ресурсов, несмотря на все мобилизационные мероприятия. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Ян Матвеев, добавив, что проявления первых серьезных проблем врага уже заметны на фронте.

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Чего ожидать от России в сентябре

"Ситуация на Покровском, Торецком, Кураховском направлениях, а также сообщения о том, что часть поселка Нью-Йорк удалось отбить – только подтверждает, что российские планы не сработали", – подчеркнул военный эксперт.

Даже если продвижение полностью не остановилось, но оно все равно свелось к локальным противостояниям. Например, на Покровском направлении оккупационная армия уперлась в поселок Селидово и не может пройти дальше.

Беспокойство вызывает ситуация возле Угледара, ведь там российские силы продвинулись. Есть теоретическая угроза окружения города, но для этого оккупантам надо пойти еще дальше. Однако на Кураховском направлении, и в районе Часового Яра этого не наблюдается.

Ситуация возле Угледара: смотрите на карте

"Примерно в сентябре российские военные вынуждены будут остановить продвижение. Это было понятно еще до Курской операции. Ведь у врага просто не хватало ресурсов", – заметил Ян Матвеев.

Ситуация выглядит так, что российский план не сработал. Первоочередного говорили о том, что Украина не реализовала цели в Курской области, ведь пока Вооруженные Силы наступали там, Россия продавила оборону в Донецкой области. Однако украинская армия смогла решить эти проблемы. Наступление приостановлено.

Стратегического успеха России мы не увидели, но угроза для Покровска сохраняется. Противник может попытаться в ближайшее время повторить наступление, провести массированную атаку,

– подчеркнул военный эксперт.

Еще один важный момент заключается в том, что такими темпами и потерями российская армия не сможет постоянно наступать. Несмотря на все мобилизационные мероприятия, производство техники – ресурсы все равно рано или поздно закончатся.