Каждый день то же самое: боец бригады "Рубеж" описал безуспешную тактику россиян на Покровском направлении

На Покровском направлении с начала суток российские захватчики более 20 раз пытались вытеснить украинских бойцов с занимаемых позиций. За апрель враг на этом отрезке фронта потерял погибшими более 1700 человек, ранеными ориентировочно 400, а также почти 3,5 тысячи ударных БпЛА самолетного типа.

Такие данные в эфире 24 Канала привел начальник разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко, подчеркнув, что противник на Покровском отрезке несет значительные потери.

СОУ проводят кое-где контрнаступательные действия

Враг пытается закрепиться в Покровске, продолжает давить на населенный пункт Гришино, пробуя также там засесть в городской застройке. Российские войска предпочитают продвинуться от Родинского до Белицкого, однако их потери свидетельствуют о том, что реализовать свой план на этом участке фронта, как заметил Борисенко, им не удается.

Хотя россияне, как правило, не учитывают свои потери, однако они не могут их не считать в таких больших количествах. Потери в совокупности в живой силе противника превышают его способность мобилизовать людей. Поспособствовали этому СОУ, все пытаются действовать как единый организм,

– заверил Борисенко.

Он добавил, что украинские подразделения во взаимодействии продолжают держать оборону, а в определенных местах даже прибегают к проведению ударно-поисковых и контрнаступательных действий.

Заметьте! Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан выразил убеждение, что до 9 мая российская армия будет активно действовать на 3 отрезках фронта: Покровском в сторону Доброполья; Славянском (охватывает Часов Яр, Константиновку), а также Гуляйпольском. Он отметил, что для того, чтобы не дать врагу продвинуться, СОУ важно обеспечивать килзону.

Подготовка вражеских подразделений разная, тактика – одна

На Покровском направлении, как рассказал начальник разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж", есть как хорошо подготовленные и экипированные подразделения со стороны российской армии типа морской пехоты, так и бойцы с плохим снаряжением и недостаточными навыками вроде 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады.

Даниил Борисенко обратил внимание на то, что хотя война технологически развивается очень быстро, возникают различные тактики ведения боев, однако российская армия сохраняет свою ключевую черту, она годами является неизменной.

Есть задачи, определены рубежи и цели, которые россияне должны достичь до установленной сакральной даты, в процессе этого они не считают свою живую силу. Мы продолжаем изо дня в день наблюдать одно и то же, как малые пехотные группы противника пытаются просачиваться ближе к нашим позициям, проходить мимо них, пробовать закрепиться,

– озвучил Борисенко.

По его словам, такие вражеские группы разведка обнаруживает и часто СОУ уничтожают их еще до подхода к украинской пехоте, чтобы обезопасить ее от контактных боев. Если все же приходится вступать в такой бой, применяются подразделения огневой поддержки и все имеющиеся средства поражения.

Даниил Борисенко подытожил, что пока не видит тенденций, что российское командование начало анализировать свои огромные потери и прибегать к определенным действиям, чтобы их уменьшить. Российские оккупанты продолжают сунуть день за днем.

К сведению! Адмирал, высший военный чиновник НАТО Джузеппе Каво Драгоне констатировал, что потери живой силы России на войне против Украины превысили потери СССР во время войны в Афганистане. За ее 10 лет от Советского Союза полегло 20 тысяч военных, а сейчас со стороны России ежемесячно – почти 35 тысяч.

