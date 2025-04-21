Россияне постепенно отступают с западных окраин Покровска, – ОСГВ "Хортица"

Российская оккупационная армия постепенно отступает с западных окраин Покровска в Донецкой области. Это произошло после неудачных попыток россиян перерезать трассу из Днепропетровской области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий спикера оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

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Что сейчас происходит на Покровском направлении

Виктор Трегубов объяснил, что россияне отступают с позиций к западу от Покровска. По его словам, там вражеские войска постепенно "отползали" уже с марта или с конца февраля.

Они очень активно пытались наступать именно для того, чтобы перерезать трассу из Днепропетровской области – из Павлограда на Покровск, у них это не получилось. Там перелом небольшой наступил, когда украинцы отбили Котлино, и сейчас россияне очень медленно, но оттуда отползают с западных окраин города ближе к южным, с которых они и начинали наступать,

– рассказал военный.

В то же время Трегубов подчеркнул, что боевые действия продолжаются и Покровское направление остается одним из самых горячих на фронте. Также российские войска активно проводят ротации на Купянском и Харьковском направлениях, где накапливают силы.

Если считать признаком перемирия снижение интенсивности боевых действий и боестолкновений, то оно, безусловно, было, но снижение интенсивности где-то в два-три раза. С другой стороны, это отнюдь не перемирие. То есть, если на направлении было, условно говоря, 80 боестолкновений, а стало 30,

– пояснил Виктор Трегубов.

Спикер отметил, что временное снижение интенсивности боев нужно россиянам для того, чтобы потом ее значительно повысить.

Напомним, днях воины 4-го батальона 3 бригады оперативного назначения "Спартан" провели блестящую операцию на Покровском направлении. Нацгвардейцы смогли не только удержать позиции, но и отбросить российских оккупантов, которые хотели осуществить очередной прорыв.