Россияне возобновляют атаки возле Покровска, но их численность уменьшилась, – ВСУ

Российская оккупационная армия пытается улучшить свое положение возле Покровска в Донецкой области. В то же время интенсивность атак пока не достигла того уровня, который был в январе – феврале.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", майора ВСУ Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

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Что сейчас происходит возле Покровска

Виктор Трегубов объяснил, что под Покровском россияне понесли значительные потери при попытке наступления в течение января и февраля.

И на самом деле, продвижение у них на этом направлении, в принципе, было очень небольшим, а если его сопоставить с потерями, то совершенно незначительным,

– сказал спикер.

По его словам, российские оккупанты пытались взять город в полукольцо и перерезать трассы на запад, но эти планы потерпели крах. Украинские защитники смогли не только остановить врага, но и удачно осуществить несколько контратак.

Трегубов подчеркнул, что такие успехи стали возможными благодаря эффективному взаимодействию между дронами и пехотой, а также хорошо организованной обороне.

По словам военного, в первые десять дней марта россияне взяли паузу, что привело к резкому уменьшению боестолкновений на Покровском направлении. Однако впоследствии атаки возобновились, хотя их интенсивность уже ниже, чем была в феврале.

Это означает, что россияне просто восстановились и сейчас возобновляют свои попытки, так или иначе, улучшить свое тактическое положение у города Покровск. При этом интенсивность не достигла тех уровней, которой она была в феврале, просто потому, что россиян физически меньше и техники у них меньше,

– подытожил Трегубов.

Хотя стратегические планы российских захватчиков захватить Донецкую область не изменились, реализовать им этого не удается.