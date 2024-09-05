Россияне уперлись в Покровск, как будут действовать дальше: обзор фронта от Свитана

Враг отчаянно пытается продвинуться в сторону Покровска, однако до сих пор эти планы выглядят неосуществимыми. Поэтому оккупанты выбрали другую тактику и другое направление для усиленных штурмов.

Эти планы россиян проанализировал в ежедневной сводке для 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Смотрите также В 59 ОМПБр сказали, есть ли угроза окружения для ВСУ на Покровском направлении

Атака надводных дронов

В ночь на 5 сентября украинские надводные дроны атаковали порт в Новороссийске.

Думаю, через несколько дней мы точно будем знать о пораженных целях. Наконец прорвали преграду, что прикрывала Новороссийск,

– заметил Свитан.

Продолжается уничтожение нефтеперерабатывающей отрасли России. В последние дни также произошли попадания в НПЗ Московской и Омской областей.

К тому же после того, как флот выгнали из Крыма, основная база кораблей сосредоточена в Новороссийском порту. А тамошний НПЗ перекачивает около 60% российской нефти, которая экспортируется на Запад.

Я бы сказал, что работа по Новороссийскому порту даже важнее, чем по Крымскому мосту. Затопим Новороссийск, россиянам просто не будет что делать на юго-западе,

– подчеркнул полковник в запасе.

Ситуация на Покровске

На Покровском направлении продолжаются тяжелые бои, но есть и хорошие сообщения. Основные бои сейчас происходят в направлении Селидово и Галициновки. Там украинские защитники смогли остановить продвижение врага и отбить некоторые позиции.

Появилось видео от танкистов 15-й бригады оперативного назначения "Кара-Даг" с уничтожением российского МТЛ-Б с пехотой.

Свитан спрогнозировал, что враг, упершись в Покровск, попытается расширять фланги. Ведь линия обороны Покровск – Мирноград, содержащая плотную застройку, в частности промышленную, является достаточно прочной.

Поэтому россияне делают попытки двигаться южнее. Однако, как пояснил военный аналитик, и там есть серьезный рубеж обороны Селидово – Украинск.

Ситуация в направлении Курахово

Также враг пытается давить в направлении Курахово. За минувшие сутки россияне пытались прорвать линию обороны использовав 21 единицу техники. Их планы не сработали, к тому же 7 единиц техники было ликвидировано, остальные – сбежали со стыдом.

В общем именно на этом направлении россияне чаще всего используют технику. Свитан объяснил, что для них это самое удобное, поскольку техника сосредотачивается неподалеку, в населенном пункте Моспино. Этот поселок россияне еще с 2014 года превратили в собственный укрепрайон, оттуда прямо в Курахово есть хорошая объездная дорога.

Зато в Покровск техники доезжает немного, ведь там преимущественно полевые дороги.

Россияне в последние месяцы, думаю, будут пытаться выйти не на Покровск, а срезать наш клин Курахово–Угледарский. Для этого и движутся в сторону Селидово,

– отметил военный эксперт.