Ці плани росіян проаналізував у щоденному зведенні для 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Атака надводних дронів

В ніч на 5 вересня українські надводні дрони атакували порт в Новоросійську.

Гадаю, за кілька днів ми точно знатимемо про уражені цілі. Нарешті прорвали перепону, що прикривала Новоросійськ,

– зауважив Світан.

Продовжується знищення нафтопереробної галузі Росії. Останніми днями також відбулися влучання в НПЗ Московської та Омської областей.

До того ж після того, як флот вигнали з Криму, основна база кораблів зосереджена в Новоросійському порту. А тамтешній НПЗ перекачує близько 60% російської нафти, яка експортується на Захід.

Я б сказав, що робота по Новоросійському порту навіть важливіша, ніж по Кримському мосту. Затопимо Новоросійськ, росіянам просто не буде що робити на південному заході,

– підкреслив полковник в запасі.

Ситуація на Покровську

На Покровському напрямку продовжуються важкі бої, але є і гарні повідомлення. Основні бої зараз відбуваються в напрямку Селидового та Галицинівки. Там українські оборонці змогли зупинити просування ворога і відбити деякі позиції.

З'явилося відео від танкістів 15-ої бригади оперативного призначення "Кара-Даг" зі знищенням російського МТЛ-Б з піхотою.

Світан спрогнозував, що ворог, впершись у Покровськ, спробує розширювати фланги. Адже лінія оборони Покровськ – Мирноград, що містить щільну забудову, зокрема промислову, є досить міцною.

Тому росіяни роблять спроби рухатись південніше. Однак, як пояснив військовий аналітик, і там є серйозний рубіж оборони Селидове – Українськ.

Ситуація в напрямку Курахового

Також ворог намагається тиснути в напрямку Курахового. За минулу добу росіяни намагалися прорвати лінію оборони використавши 21 одиницю техніки. Їхні плани не спрацювали, до того ж 7 одиниць техніки було ліквідовано, решта – втекли із соромом.

Загалом саме на цьому напрямку росіяни найчастіше використовують техніку. Світан пояснив, що для них це найзручніше, оскільки техніка зосереджується неподалік, у населеному пункті Моспіно. Це селище росіяни ще з 2014 року перетворили на власний укріпрайон, звідти прямо до Курахового є гарна об'їзна дорога.

Натомість до Покровська техніки доїжджає небагато, адже там переважно польові дороги.

Росіяни останніми місяцями, гадаю, намагатимуться вийти не на Покровськ, а зрізати наш клин Курахово–Вугледарський. Для цього і рухаються в сторону Селидового,

– зауважив військовий експерт.