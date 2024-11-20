Отбили у врага позиции и взяли пленных: в 28 ОМБр показали, как идут бои под Торецком

Наши защитники продолжают бороться с врагом под Торецком в Донецкой области. На отдельном участке военным удалось отбить позиции у врага и взять нескольких пленных оккупантов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 28 отдельную механизированную бригаду имени Рыцарей Зимнего Похода.

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Как бойцы 28 ОМБр отбили позиции под Торецком

В бригаде отметили, что воины специального батальона "Шквал" 28 ОМБр провели успешную штурмовую операцию, стабилизировав ситуацию на одном из отрезков Торецкого фронта.

Враг отчаянно пытался остановить наших воинов дронами, но безрезультатно. Качественная подготовка, планирование и мотивация рыцарей сыграли решающую роль,

– отметили в бригаде.

Военные подчеркнули, что позиции оказались под украинским контролем, 2 оккупантов ликвидировано, еще двое сдались, а остальные сбежали.

Кроме того, в бригаде показали видео с динамической зачисткой и захватом пленного глазами командира одной из штурмовых групп.

Бойцы 28 ОМБр отбили позиции под Торецком / Видео из фейсбука 28 ОМБр

К слову, в Генштабе ВСУ 20 ноября рассказали, что враг за минувшие сутки потерял еще 1 690 единиц личного состава. Также россияне потеряли 8 танков, 27 боевых бронированных машин, 49 артсистем и 2 средства ПВО.