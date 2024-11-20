Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 28 окрему механізовану бригаду імені Лицарів Зимового Походу.

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Як бійці 28 ОМБр відбили позиції під Торецьком

У бригаді зазначили, що воїни спеціального батальйону "Шквал" 28 ОМБр провели успішну штурмову операцію, стабілізувавши ситуацію на одному з відтинків Торецького фронту.

Ворог відчайдушно намагався зупинити наших воїнів дронами, але безрезультатно. Якісна підготовка, планування і мотивація лицарів відіграли вирішальну роль,

– наголосили у бригаді.

Військові підкреслили, що позиції опинилися під українським контролем, 2 окупантів ліквідовано, ще двоє здались, а решта втекли.

Окрім того, у бригаді показали відео із динамічною зачисткою і захопленням полоненого очима командира однієї зі штурмових груп.

Бійці 28 ОМБр відбили позиції під Торецьком / Відео з фейсбуку 28 ОМБр

До слова, у Генштабі ЗСУ 20 листопада розповіли, що ворог за минулу добу втратив ще 1 690 одиниць особового складу. Також росіяни втратили 8 танків, 27 бойових броньованих машин, 49 артсистем та 2 засоби ППО.