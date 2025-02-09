"Покрошили" бронетехнику и пехоту: бойцы 28 бригады отбили штурм оккупантов возле Торецка

Украинские защитники отбили вражеский штурм вблизи Торецка в Донецкой области. Военным удалось поразить несколько единиц бронетехники и РСЗО оккупантов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 28 отдельную механизированную бригаду имени Рыцарей Зимнего Похода.

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Как 28 бригада отразила штурм возле Торецка

В бригаде рассказали, что внешние пилоты 28 ОМБр в очередной раз демонстрируют высший пилотаж. Во время вражеского штурма Торецка наши защитники поразили и уничтожили несколько единиц БМП, танков и РСЗО "Град".

Кроме того, военным удалось "расщепить на атомы" российскую пехоту.

Все это – работа наших мастеров Батальона беспилотных систем, подразделения R.V. и Kurt & Company на Торецком направлении, – отметили в 28 бригаде.

На видео, которое обнародовали военные, видно, что часть вражеской бронетехники была обездвижена благодаря заблаговременному минированию, несмотря на использование самодельных минных тралов. После этого ее уничтожили ударами дронов-бомбардировщиков и FPV-дронов.

Технику, которая избежала подрыва на минах, также поразили FPV-дроны, а вражескую пехоту уничтожили с помощью сбросов и ударов дронов-бомбардировщиков. В частности, для поражения противника в укрытиях использовали сброс противотанковых мин ТМ-62.

Как бойцы 28 бригады уничтожили врага на Торецком направлении / Видео с телеграм-канала 28 ОМБр

К слову, ранее российские захватчики заявляли о якобы полной оккупации Торецке в Донецкой области. В ОСУВ "Хортица" это опровергли, отметив, что в городе продолжаются бои.