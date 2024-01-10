Уже сейчас ясна судьба Авдеевского направления: фронтовая сводка от Свитана

Россияне ставили себе уже бесчисленное количество дедлайнов, чтобы захватить Авдеевку. Российский диктатор требует хоть каких-то успехов на поле боя, но уже сейчас понятно, что их не будет.

Такое мнение в ежедневной сводке с фронта для 24 Канала выразил полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан. Также он проанализировал перспективы движения ВСУ на левом берегу Херсона.

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"Хлопок" в России

Уже который день в восточных регионах России неспокойно. Как минимум, два беспилотника минувшей ночью прилетели на нефтебазу российского города Орел.

Наши птички летают каждую ночь на дистанцию примерно 150 – 200 километров. Есть несколько видов дронов в Главном управлении разведки и Службы безопасности Украины, которые могут с помощью ретрансляторов выводиться на позицию,

– заметил полковник в запасе.

Цели таких операций понятны – уничтожение нефтяных терминалов, уничтожение топливных складов и логистики. Ведь одной из задач в ближайшее время для Украины является уничтожение "крови" оккупантской армии – топлива. Так, наши Силы обороны работают над полной остановкой транспортировки вражеского топлива в сторону украинского фронта.

После этого, без топливных возможностей, армия России не будет способна ни на что по линии столкновения.

Какова перспектива Авдеевского направления

На Авдеевском направлении идут тяжелые бои. На днях издание Bild написало, что фактически там уже можно констатировать провал наступательных действий оккупантов. Там ликвидировано более 400 единиц техники, израсходовано огромное количество ресурса, а новых сил для продолжения борьбы нет.

То, что россияне привалили наступление, было ясно уже после первого месяца. То, что делается за первый месяц – это ваше, остальное время его приходится только удерживать. За это время они вышли на Красногоровку и несколько продвинулись в сторону Очеретиного, и все, дальше они были остановлены,

– добавил военный аналитик.

Можно заключить, что сейчас первый прорыв россиян возле Авдеевки уже остановлен, а дальше будет продолжаться тяжелая позиционная война. Свитан убежден, что так будет продолжаться примерно до весны, когда появятся западные самолеты на украинском фронте. Тогда, вероятно, Украина начнет наступление на других участках фронта, и России придется снять подразделения с восточного направления.

Бои на левобережье Херсона

Трудной остается ситуация и в районе Крынок, в Херсонской области. Там россияне активно атакуют наши формирования на левобережье. Бойцы с этого направления рассказывают, что противник пытается подходить на их позиции, там врага уничтожают и продолжают держать небольшой плацдарм.

Нашим ребятам тоже очень тяжело на левом берегу. Фактически они уже несколько месяцев находятся в режиме разведки боем, берут весь удар на себя, чтобы обнаружить огневые точки противника, когда ему приходится подниматься с линии обороны, идти по поверхности и попадать под наши средства поражения.

– рассказал Свитан.

К тому же у врага там уменьшилась частота использования авиации после сбивания их самолетов. Россияне либо стали меньше их использовать, либо с дальнего расстояния.

Зато у наших бойцов появилась положительная динамика со снабжением FPV-дронов. Там работают много хороших специалистов, выполняющих боевые задания на этих БПЛА, рассказал полковник запаса. Количество уничтоженной техники врага демонстрирует слаженную работу украинских защитников на правом и левом берегах Днепра.