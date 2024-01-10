Таку думку в щоденному зведенні з фронту для 24 Каналу висловив полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан. Також він проаналізував перспективи руху ЗСУ на лівому березі Херсона.

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"Бавовна" в Росії

Вже який день у східних регіонах Росії неспокійно. Як мінімум, два безпілотники минулої ночі прилетіли в нафтобазу російського міста Орел.

Наші пташки літають щоночі на дистанцію приблизно 150 – 200 кілометрів. Є кілька видів дронів в Головного управління розвідки та Служби безпеки України, які можуть з допомогою ретрансляторів виводитися на позицію,

– зауважив полковник в запасі.

Цілі таких операції зрозумілі – знищення нафтових терміналів, знищення паливних складів та логістики. Адже одним із завдань найближчим часом для України є знищення "крові" окупантської армії, якою є паливо. Так наші Сили оборони працюють над повною зупинкою транспортування ворожого палива в бік українського фронту.

Після цього, без паливних спроможностей армія Росії не буде здатна ні на що по лінії зіткнення.

Яка перспектива Авдіївського напрямку

На Авдіївському напрямку точаться важкі бої. Днями видання Bild написало, що фактично там можна уже констатувати провал наступальних дій окупантів. Там ліквідовано понад 400 одиниць техніки, витрачено величезну кількість ресурсу, а нових потуг для продовження боротьби немає.

Те, що росіяни привалили наступ, було зрозуміло вже після першого місяця. Те, що робиться за перший місяць – це ваше, решту часу його доводиться лише утримувати. За цей час вони вийшли на Красногорівку і дещо просунулися в сторону Очеретиного і все, далі вони були зупинені,

– додав військовий аналітик.

Можна зробити висновок, що зараз перший прорив росіян біля Авдіївки уже зупинений, а далі триватиме важка позиційна війна. Світан переконаний, що так продовжуватиметься приблизно до весни, коли з'являться західні літаки на українському фронті. Тоді, імовірно, Україна почне наступ інших ділянках фронту і Росії доведеться зняти підрозділи зі східного напрямку.

Бої на лівобережжі Херсонщини

Важкою залишається ситуація і в районі Кринок, що на Херсонщині. Там росіяни активно атакують наші формування на лівобережжі. Бійці з цього напрямку розповідають, що противник намагається підходити на їхні позиції, там ворога і знищують та продовжують тримати невеликий плацдарм.

Нашим хлопцям також дуже важко на лівому березі. Фактично вони вже кілька місяців перебувають в режимі розвідки боєм, беруть увесь удар на себе, аби виявити вогневі точки противника, коли йому доводиться підійматися з лінії оборони, йти поверхнею і потрапляти під наші засоби ураження,

– розповів Світан.

До того ж у ворога там зменшилася частота використання авіації, після збиття їхніх літаків. Росіяни або стали менше їх використовувати, або з дальших відстаней.

Натомість у наших бійців з'явилася позитивна динаміка з постачанням FPV-дронів. Там працюють багато гарних спеціалістів, які виконують бойові завдання на цих БпЛА, розповів полковник запасу. А кількість знищеної техніки ворога демонструє злагоджену роботу українських захисників на правому та лівому берегах Дніпра.